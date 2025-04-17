"Це був чудовий вечір, і вболівальники дуже допомогли нам проти сильного суперника. Баварія провела дві прекрасні ігри, але їй протистояла команда, яка хотіла пройти за будь-яку ціну, показавши два чудові виступи. Ми діяли дуже добре, допомагали один одному і жертвували собою заради команди, а це єдиний спосіб перемогти такого суперника, як Баварія.

Гол Дайєра з нульового кута у відеоогляді матчу Інтер – Баварія – 2:2

Ми також зберігаємо холоднокровність, тому що ми трохи поступалися під час гри, коли Мхітарян вийшов через травму. Ми залишилися в грі, зберегли ясність розуму, перевернули хід матчу, потім пропустили на 2:2, і в останні 15-20 хвилин Баварія кинулася вперед з джокерами Гнабрі та Команом. І знову ми зберегли голову холодною.

Хто отримав жовту на лаві запасних? Не я, то був Дімарко. На щастя, це був не я чи Бастоні, інакше першу гру півфіналу в Барселоні ми дивилися б з трибун.

Ми маємо пам'ятати, з ким нам довелося грати. Баварія виграла чотири попередні візити на Сан-Сіро, тому ми знали, що буде важко, але цей результат винагороджує нас за всі наші зусилля. Ми виходимо у півфінал з великою гордістю, бажаючи, щоб наша подорож тривала.

Тепер ми сподіваємося повернути всіх після травм, тому що грати кожні 48-72 години нелегко, але гравці, персонал, клуб та вболівальники – всі досягли чогось визначного. Не всі потрапляють до півфіналу Ліги чемпіонів, і ми дуже раді", – цитує Індзагі Football Italia.

Інтер вистояв у другому чвертьфіналі ЛЧ з Баварією – все вирішили стандарти, Мюллєр підвів мюнхенців