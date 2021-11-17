"Із самого початку ми грали на перемогу. Намагалися показувати хороший футбол, але іноді не виходило. Головне – ми не програли і продовжуємо рости. Ми знали, що так і буде: закрита гра, важкий матч.

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Гра видалася вкрай інтенсивною, але я в порядку, інакше я не вийшов би на поле. Я довго не грав, і було нелегко витримувати потрібний ритм матчу", – наводить слова Мессі твіттер збірної Аргентини.

Додамо, що Мессі пропустив останні два поєдинки за ПСЖ через травму, однак повернувся на поле у складі "альбіселесте". Ліонель допоміг збірній Аргентині у матчах з Уругваєм та Бразилією, але результативними діями не відзначався.

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