"Інакше б я не вийшов на поле": Мессі назвав головну проблему після відновлення від травми
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував результат матчу проти Бразилії у кваліфікації до ЧС-2022.
"Із самого початку ми грали на перемогу. Намагалися показувати хороший футбол, але іноді не виходило. Головне – ми не програли і продовжуємо рости. Ми знали, що так і буде: закрита гра, важкий матч.
Вихід Мессі та Ко на чемпіонат світу у відеоогляді матчу Аргентина – Бразилія
Гра видалася вкрай інтенсивною, але я в порядку, інакше я не вийшов би на поле. Я довго не грав, і було нелегко витримувати потрібний ритм матчу", – наводить слова Мессі твіттер збірної Аргентини.
Додамо, що Мессі пропустив останні два поєдинки за ПСЖ через травму, однак повернувся на поле у складі "альбіселесте". Ліонель допоміг збірній Аргентині у матчах з Уругваєм та Бразилією, але результативними діями не відзначався.
Аргентина та Бразилія розіграли карнавальне Суперкласіко – біганина, море емоцій, приниження фінтами і Мессі на ЧС