France Football до останнього триматиме в таємниці ім'я володаря "Золотого м'яча-2025".

Після тогорічного скандалу, коли Вінісіус відмовився приїхати на церемонію вручення "Золотого м'яча", дізнавшись, що переможцем стане Родрі, у France Football скасували передчасне оповіщення майбутнього володаря головної індивідуальної нагороди в футболі. Про це повідомляє Marca.

Тепер інтрига буде присутня до самого моменту оголошення. Ніхто, окрім головного редактора France Football, не дізнається ім'я переможця раніше.

"Володар "Золотого м’яча-2025"? Я збережу секрет, навіть якщо це призведе до конфліктів з деякими людьми", – заявив головред журналу France Football Вінсент Гарсія.

Нагадаємо, що церемонія вручення "Золотого м’яча-2025" розпочнеться сьогодні, 22 вересня, о 21:00 за київським часом. Головними фаворитами на перемогу є Ламін Ямаль та Усман Дембеле.

