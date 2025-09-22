Ім'я переможця "Золотого м'яча-2025" знає лише одна людина – інтрига для всіх після випадку з Вінісіусом
France Football до останнього триматиме в таємниці ім'я володаря "Золотого м'яча-2025".
Після тогорічного скандалу, коли Вінісіус відмовився приїхати на церемонію вручення "Золотого м'яча", дізнавшись, що переможцем стане Родрі, у France Football скасували передчасне оповіщення майбутнього володаря головної індивідуальної нагороди в футболі. Про це повідомляє Marca.
"Золотий м'яч-2025": MEGOGO покаже церемонію нагородження в Україні
Тепер інтрига буде присутня до самого моменту оголошення. Ніхто, окрім головного редактора France Football, не дізнається ім'я переможця раніше.
"Володар "Золотого м’яча-2025"? Я збережу секрет, навіть якщо це призведе до конфліктів з деякими людьми", – заявив головред журналу France Football Вінсент Гарсія.
Нагадаємо, що церемонія вручення "Золотого м’яча-2025" розпочнеться сьогодні, 22 вересня, о 21:00 за київським часом. Головними фаворитами на перемогу є Ламін Ямаль та Усман Дембеле.
"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу