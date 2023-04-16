Іммобіле з двома доньками потрапив у моторошну ДТП з трамваєм: 12 постраждалих, у форварда перелом
Капітан Лаціо Чіро Іммобіле потрапив у неприємний епізод напередодні. Чемпіон Європи-2020 перебуває у лікарні.
Напередодні ввечері 33-річний футболіст потрапив у ДТП. Іммобіле розповів, що трамвай проїхав на червоне світло й врізався в автомобіль.
Екс-гравця ПСВ засудили до 2,5 років ув’язнення за смертельну ДТП – він переховується в Росії
Форвард отримав пошкодження хребта та складний перелом правого ребра, повідомляє прес-служба клубу. Наразі стан гравця задовільний. Гравець залишається під наглядом у відділенні невідкладної медицини у Римі.
У машині, окрім Чіро, перебували ще його дві доньки, але вони не постраждали. Несерйозні пошкодження отримали кілька людей, які були у трамваї, та його водій – загалом 12 осіб. Куди більше дісталось його Land Rover SUV, передня частина якого вщент потрощена.
Нагадаємо, італієць провів цього сезону 30 поєдинків у всіх турнірах за Лаціо – встиг відзначитись 12 голами та 5 результативними передачами.
Лаціо з голом екс-хавбека Шахтаря розгромив Спецію без Коваленка, Кремонезе у боротьбі за виживання здолав Емполі