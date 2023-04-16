Напередодні ввечері 33-річний футболіст потрапив у ДТП. Іммобіле розповів, що трамвай проїхав на червоне світло й врізався в автомобіль.

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Форвард отримав пошкодження хребта та складний перелом правого ребра, повідомляє прес-служба клубу. Наразі стан гравця задовільний. Гравець залишається під наглядом у відділенні невідкладної медицини у Римі.

У машині, окрім Чіро, перебували ще його дві доньки, але вони не постраждали. Несерйозні пошкодження отримали кілька людей, які були у трамваї, та його водій – загалом 12 осіб. Куди більше дісталось його Land Rover SUV, передня частина якого вщент потрощена.

Ciro Immobile is involved in a terrifying car crash after a tram 'smashed into his vehicle' https://t.co/wiHPgJiuOf pic.twitter.com/EHpyCJRgk4 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 16, 2023

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!



Luckily nobody was injured pic.twitter.com/nVXMIStDys — Football Transfers (@Transfersdotcom) April 16, 2023

Sette persone tra cui #Immobile portate in Ospedale per accertamenti. C'è anche il conducente del tram che si è scontrato con il Suv del centravanti della #SSLazio. I vigili svolgono accertamenti dopo le dichiarazioni di Immobile che accusa il tram di essere passato col rosso. pic.twitter.com/43gPEpiOjN — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) April 16, 2023

Нагадаємо, італієць провів цього сезону 30 поєдинків у всіх турнірах за Лаціо – встиг відзначитись 12 голами та 5 результативними передачами.

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