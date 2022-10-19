Став відомий ступінь серйозності травми Чіро Іммобіле, яку форвард отримав у матчі Лаціо – Удінезе (0:0), який відбувся у рамках 10 туру Серії А.

Чиро Іммобіле вибув до кінця 2023 через травму підколінного сухожилля. На 29-й хвилині матчу з Удінезе Іммобіле схопився за ліве стегно та попросив заміну.

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У середу, 19 жовтня Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив, що Іммобіле пройшов медичне обстеження, яке виявило травму середнього ступеня тяжкості. Чіро вже розпочав процес відновлення.

Лаціо сподівається, що нападник повністю відновиться до першої гри 2023 року – 4 січня римляни зіграють із Лечче. У той же час, Іммобіле точно пропустить матчі з Аталантою, Мітьюлландом, Салернітаною, Фейєнордом, Ромою, Монцею і Ювентусом.

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