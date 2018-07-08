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Іммобіле став об'єктом збройного нападу

10:58 739 Читать на русском
Іммобіле став об'єктом збройного нападу
Чіро Іммобіле / фото: ФК Лаціо

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле пережив неприємні хвилини. Озброєний ножем чоловік напав на футболіста та його друзів.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле під час відпочинку поблизу Пескари потрапив у неприємну ситуацію. На пляжі до форварда, який відпочивав з сім'єю та друзями, підійшов невідомий. Спочатку між ними виник словесний конфлікт, а за кілька миттєвостей чоловік дістав ніж, повідомляє Il Messaggero.

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На щастя, ніхто не постраждав. Нападника вдалося знешкодити ще до приїзду поліції. За неофіційною інформацію, зловмисником був фанат однієї з італійських команд. якому заборонено відвідувати стадіон через неналежну поведінку.

До слова, Іммобіле в сезоні 2017/18 розділив звання найкращого бомбардира Серії А з Мауро Ікарді (у обох по 29 голів), а також став найкращим голеадором Ліги Європи (8 м'ячів).

Теги
Італія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо футбольні фанати
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