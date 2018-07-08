Іммобіле став об'єктом збройного нападу

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле пережив неприємні хвилини. Озброєний ножем чоловік напав на футболіста та його друзів.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле під час відпочинку поблизу Пескари потрапив у неприємну ситуацію. На пляжі до форварда, який відпочивав з сім'єю та друзями, підійшов невідомий. Спочатку між ними виник словесний конфлікт, а за кілька миттєвостей чоловік дістав ніж, повідомляє Il Messaggero.

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На щастя, ніхто не постраждав. Нападника вдалося знешкодити ще до приїзду поліції. За неофіційною інформацію, зловмисником був фанат однієї з італійських команд. якому заборонено відвідувати стадіон через неналежну поведінку.

До слова, Іммобіле в сезоні 2017/18 розділив звання найкращого бомбардира Серії А з Мауро Ікарді (у обох по 29 голів), а також став найкращим голеадором Ліги Європи (8 м'ячів).