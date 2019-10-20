Іммобіле сконфузився, святкуючи гол у ворота команди Маліновського – курйоз дня

Ніхто не сумнівається у бомбардирських навичках Чіро Іммобіле, але зі святкуванням голів ще треба попрацювати.

В рамках 8-го туру Серії А Лаціо зумів вирвати нічию в Аталанти, програючи після першого тайму з рахунком 0:3.

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Вирішальний м'яч на 90+3 хвилині забив форвард Лаціо Чіро Іммобіле. Відсвяткувати камбек гравець вирішив знявши футболку, але щось пішло не так. Гравець запутався в екіпіруванні і впав на газон. Добре, що за такі фіаско голи не відміняють.

В поточному сезоні Серії А Іммобіле провів 8 матчів, в яких відзначився 9-ма голам та трьома асистами.

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