Іммобіле ризикує пропустити найближчий матч Лаціо через гарячку

Лаціо може обійтись без ключового форварда Чіро Іммобіле у грі 26 туру Серії А проти Болоньї.

Найкращий бомбардир "орлів" пропустив тренування через різке підвищення температури, інформує Сorriere dello Sport.

Черговий тур Серії А під загрозою зриву – матчі чемпіонату можуть перенести через коронавірус

Сьогодні (26 лютого) Іммобіле пройде медобстеження, яке дасть більш чітку картину стану нападника. Існує імовірність, що лідер Лаціо не зможе допомогти команді проти Болоньї, яка приїде в Рим 29 лютого. Тренер "орлів" Сімоне Індзагі сподівається, що проблеми форварда не надто серйозні, тому наставник не буде поспішати з визначенням складу на гру.

Нагадаємо, саме Іммобіле є найкращим бомбардиром у європейських топ-чемпіонатах – в активі італійця 27 голів та 6 асистів.

Зганьбив Клоппа та підкорив Індзагі – Чіро Іммобіле подолав шлях від вигнанця в Ювентусі до головної зірки кальчо