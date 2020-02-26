toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА БЕНФІКА - ШАХТАР

Іммобіле ризикує пропустити найближчий матч Лаціо через гарячку

14:42 203 Читать на русском
Іммобіле ризикує пропустити найближчий матч Лаціо через гарячку
Чіро Іммобіле / Getty Images

Лаціо може обійтись без ключового форварда Чіро Іммобіле у грі 26 туру Серії А проти Болоньї.

 

Найкращий бомбардир "орлів" пропустив тренування через різке підвищення температури, інформує Сorriere dello Sport.

Черговий тур Серії А під загрозою зриву – матчі чемпіонату можуть перенести через коронавірус

Сьогодні (26 лютого) Іммобіле пройде медобстеження, яке дасть більш чітку картину стану нападника. Існує імовірність, що лідер Лаціо не зможе допомогти команді проти Болоньї, яка приїде в Рим 29 лютого. Тренер "орлів" Сімоне Індзагі сподівається, що проблеми форварда не надто серйозні, тому наставник не буде поспішати з визначенням складу на гру.

Нагадаємо, саме Іммобіле є найкращим бомбардиром у європейських топ-чемпіонатах – в активі італійця 27 голів та 6 асистів.

Зганьбив Клоппа та підкорив Індзагі – Чіро Іммобіле подолав шлях від вигнанця в Ювентусі до головної зірки кальчо

blog_ava
Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
00:20
9745
Теги
Італія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Лаціо - Болонья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
24
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук