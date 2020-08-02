Іммобіле повторив бомбардирський рекорд Серії А, офіційно ставши володарем "Золотого бутса-2020"

Іммобіле відзначився голом у ворота Наполі та повторив досягнення Гонсало Ігуаїна, повідомляє Gracenote.

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Забитий м'яч став для італійця 36-м у поточному чемпіонаті – більше за один сезон Серії А не відзначався ніхто.

Зазначимо, що Лаціо поступився Наполі (1:3), і "лаціале" в підсумку посіли 4 місце в турнірній таблиці.

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