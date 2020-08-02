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Іммобіле повторив бомбардирський рекорд Серії А, офіційно ставши володарем "Золотого бутса-2020"

00:15 - Читать на русском
Іммобіле повторив бомбардирський рекорд Серії А, офіційно ставши володарем "Золотого бутса-2020"
Чіро Іммобіле / соцмережі

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, повторивши історичний рекорд.

9’ Фабіан Руїс
54’ Лоренцо Інсіньє
90+3’ Маттео Політано
 
Чіро Іммобіле 22’
9’ Фабіан Руїс
22’ Чіро Іммобіле
54’ Лоренцо Інсіньє
90+3’ Маттео Політано

Іммобіле відзначився голом у ворота Наполі та повторив досягнення Гонсало Ігуаїна, повідомляє Gracenote.

Роналду остаточно втратив шанси на "Золотий бутс-2020" – Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи

Забитий м'яч став для італійця 36-м у поточному чемпіонаті – більше за один сезон Серії А не відзначався ніхто.

Зазначимо, що Лаціо поступився Наполі (1:3), і "лаціале" в підсумку посіли 4 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Італія Золотий бутс Наполі - Лаціо
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