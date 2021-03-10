Лише зараз Чіро Іммобіле вручили нагороду "Золотий бутс" сезону 2019/20, повідомляє офіційний сайт Серії А.

Мілан продовжить контракт з Ібрагімовічем

Нападник Лаціо у минулому розіграші чемпіонату Італії забив 36 м'ячів, а "орли" фінішували на 4-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, "Золотий бутс" вручають футболісту, який забив за сезон найбільше серед європейських чемпіонатів.

У нинішньому сезоні Серії А Іммобіле провів 23 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.

"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом