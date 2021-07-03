Форвард збірної Італії Чіро Іммобіле був пійманий на гарячому у матчі 1/4 фіналу Євро проти Бельгії (1:2).

Зірка "Скуадри Адзурри" хотів хитрістю випросити пенальті перед першим голом своєї команди.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іммобіле в обопільній боротьбі зіткнувся ногами з Вертонгеном і впав у карному майданчику, наче підкошений. Атака збірної Італії продовжилась, і Барелла таки увігнав м'яч в сітку. Тут сталося справжнє "диво" – Іммобіле негайно забув про пекельний біль, підвівся на ноги та побіг святкувати з партнерами.

Нападник Лаціо повторив методи, які Олександр Алієв використовував ще в 2008-му. У матчі Ліги чемпіонів проти Арсенала тоді ще хавбек Динамо скорчився в центрі поля, але негайно "зцілився", щойно м'яч повернувся до його команди.

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Неповторний оригінал Алієва:

Жалюгідна копія Іммобіле: