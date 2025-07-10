Після сезону в Бешикташі Чіро Іммобіле повернувся на батьківщину. Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 35-річного форварда, не розголошуючи терміни та умови угоди. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Чіро підпише з "россоблу" контракт за схемою 1+1.

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Нагадаємо, що Іммобіле – восьмий найкращий бомбардир Серії А в історії турніру: він забив 201 гол в елітному дивізіоні Італії. У складі Лаціо Чіро чотири рази ставав найкращим бомбардиром Серії А за підсумками сезону.

Наступним підписанням Болоньї повинен стати екс-вінгер Ювентуса Федеріко Бернардескі. Також повідомлялося про те, що Болонья зацікавлена в послугах вінгера Шахтаря Кевіна.

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