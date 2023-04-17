"Іммобіле летів на повній швидкості" – водій трамвая дав свідчення після ДТП
Водій постраждалого в ДТП трамвая звинуватив Чіро Іммобіле у брехні.
У неділю, 16 квітня, Land Rover, за кермом якого перебував капітан Лаціо Чіро Іммобіле, зіткнувся з трамваєм у центрі Рима. Нападник пошкодив хребет і зламав ребро. Після інциденту Іммобіле заявив, що трамвай проїхав на червоний сигнал світлофора.
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La Repubblica взяла коментар у водія трамвая, який звинуватив футболіста у брехні. Він заявив, що їхав на зелене світло, в той час коли Іммобіле "летів на повній швидкості перед зіткненням".
Місцева поліція проводить власне розслідування. Передбачається, що Іммобіле зможе повернутися на поле не раніше 3 травня, коли Лаціо прийматиме на своєму полі Сассуоло.
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