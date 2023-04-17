У неділю, 16 квітня, Land Rover, за кермом якого перебував капітан Лаціо Чіро Іммобіле, зіткнувся з трамваєм у центрі Рима. Нападник пошкодив хребет і зламав ребро. Після інциденту Іммобіле заявив, що трамвай проїхав на червоний сигнал світлофора.

Іммобіле з двома доньками потрапив у моторошну ДТП з трамваєм: 12 постраждалих, у форварда перелом

La Repubblica взяла коментар у водія трамвая, який звинуватив футболіста у брехні. Він заявив, що їхав на зелене світло, в той час коли Іммобіле "летів на повній швидкості перед зіткненням".

Місцева поліція проводить власне розслідування. Передбачається, що Іммобіле зможе повернутися на поле не раніше 3 травня, коли Лаціо прийматиме на своєму полі Сассуоло.

Лаціо з голом екс-хавбека Шахтаря розгромив Спецію без Коваленка, Кремонезе у боротьбі за виживання здолав Емполі