Іммобіле близький до переходу в Мілан

Форвард римського Лаціо Чіро Іммобіле дав принципову згоду на перехід до Мілана.

28-річний нападник перейде до складу "россонері" вже найближчим часом, запевняє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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За його інформацією, Іммобіле погодився перейти в Мілан попри те, що клуб дискваліфікували з Ліги Європи на наступний сезон. На Сан-Сіро вихованець Ювентуса зароблятиме більше, ніж у столиці Італії. Інші подробиці угоди наразі залишаються невідомі.

Напередодні агент нападника провів зустріч із спортивним директором міланців Массімо Мірабеллі для узгодження останніх деталей контракту.

Нагадаємо, що Чіро Іммобіле разом із Ікарді розділив звання найкращого снайпера Серії А в сезоні 2017/18. Вони забили по 29 м'ячів. Також форвард провів 32 матчі за збірну Італії, в яких забив 7 м'ячів.