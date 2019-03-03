Імереков розповів про зіткнення з Солем, у якому іспанець отримав травму

Захисник Десни Максим Імереков розповів про епізод, у якому нападник динамо Фран Соль отримав травму.

"Я зіграв на випередження та відчув позаду дотик Соля. Можливо, він невдало приземлився, але далі момент я не бачив. Іспанець залишився за спиною", – сказав Імереков у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу 20 туру УПЛ між Десною та Динамо Соль у боротьбі з Імерековим впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

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За попередніми оцінками іспанський нападник пропустить близько двох місяців та не зіграє у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.