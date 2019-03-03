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Імереков розповів про зіткнення з Солем, у якому іспанець отримав травму

12:25 987 Читать на русском
Імереков розповів про зіткнення з Солем, у якому іспанець отримав травму
Фран Соль / Динамо

Захисник Десни Максим Імереков розповів про епізод, у якому нападник динамо Фран Соль отримав травму.

83’ Єгор Картушов
 
Томаш Кендзьора 25’
Віталій Буяльський 68’

"Я зіграв на випередження та відчув позаду дотик Соля. Можливо, він невдало приземлився, але далі момент я не бачив. Іспанець залишився за спиною", – сказав Імереков у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу 20 туру УПЛ між Десною та Динамо Соль у боротьбі з Імерековим впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

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За попередніми оцінками іспанський нападник пропустить близько двох місяців та не зіграє у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Теги
Динамо Динамо Десна - Динамо Максим Імереков Максим Імереков Десна Десна Фран Соль Фран Соль
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