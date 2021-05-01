Тоттенхем продовжує шукати тренера, який з нового сезону очолить команду.

"Шпори" сподівалися переманити Юліана Нагельсманна, але той обрав Баварію. Тепер зі списку кандидатів зникло ще одне ім'я, але цього разу рішення ухвалював англійський клуб.

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Журналіст Bild Крістіан Фальк стверджує, що Тоттенхем відмовився призначати на посаду головного тренера Ральфа Рангніка. Зазначається, що 62-річний німець не підійшов клубу через вік. "Шпори" хочуть призначити молодого фахівця.

Нагадаємо, 19 квітня Тоттенхем звільнив з посади головного тренера команди Жозе Моурінью. До кінця сезону обов'язки наставника буде виконувати колишній футболіст команди, 29-річний Раян Мейсон, який завершив кар'єру в лютому 2018 роки після перелому черепа.

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