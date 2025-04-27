Ліга 1, 31-й тур

Старсбур – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Морейра, 7, Емега, 63, Баква, 83

Гавр – Монако – 1:1

Голи: Кока, 22 – Бірет, 61

Ліон – Ренн – 4:1

Голи: Фофана, 8, Толіссо, 25, Ляказетт 39, Мікаутадзе, 78 – Майте, 51

ПСЖ зганьбився перед матчем з Арсеналом в Лізі чемпіонів – парижани вперше програли в чемпіонаті Франції

Страсбур мчить до єврокубків. Команда Едуарда Соболя переграла Сент-Етьєн, але сам українець на полі так і не з'явився. Ельзасці наразі перебувають на шостому місці з 54 балами. "Зелені" продовжують боротьбу за виживання.

Гавр несподівано зупинив Монако, розписавши нічию. Це шанс для Марселя Роберто Де Дзербі відірватися від монегасків, оскільки їм тільки належить зіграти у цьому турі. Нічия Гавра остаточно поховала Монпельє, який офіційно вилетів до Ліги 2 вперше з сезону 2003/04.

Ліон після двох невдач (з Ман Юнайтед та Сент-Етьєном) взяв три очки. У першому таймі Ренн пропустив три м'ячі. Команда Байє, легенди Марселя, взагалі не могла протистояти тиску "ткачів". Відкрив рахунок Малік Фофана, Толлісо красив дальнім ударом подвоїв перевагу, а Ляказетт поклав третій м'яч Ліона ще у першому таймі. По перерві команда Фонсеки пропустила через помилку Альмади, який не вдало виніс м'яч. Утім, "ткачі" встигли забити чотири голи, але три м'ячі скасували через офсайди.

Реал та Манчестер Сіті – мільярдери, Юве живе в позику, космічна АПЛ: аналіз прибутків і витрат топ-чемпіонатів Європи