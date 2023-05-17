У родині Гордієнків одним махом відбулося дуже суттєве поповнення.

У Дмитра Гордієнка, форварда з досвідом виступів в УПЛ і сина відомого лайнсмена Олександра Гордієнка, народилась відразу трійня.

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Донькам дали імена Меланія та Стефанія, а сина назвали Назаром. Гордієнко-молодший виступав на рівні ПФЛ за Львів, Спартак (Івано-Франківськ), Динамо (Хмельницький), Миколаїв, Нафком (Бровари), Рось (Біла Церква), Енергетик (Бурштин), Верес (Рівне), Арсенал-Київщина, Кремінь та кілька аматорських колективів Дніпра. Зараз працює дитячим тренером.

На честь Олександра Гордієнка названий клуб лайнсменів, які провели понад 100 матчів в УПЛ. Його власна кар'єра припала на кінець 1980-их – середину 2000 років.

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