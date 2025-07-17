Шахтар зіграв нульову нічию з Ільвесом у другому поєдинку кваліфікації Ліги Європи. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Донецький Шахтар не зумів повторити розгромний рахунок у другому матчі проти Ільвеса.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию

Команда з Фінляндії в домашньому матчі навіть уникла поразки проти "гірників", втримавши нульову нічию. Невертон, Лассіна Траоре та інші резервісти донеччан не змогли покарати Ільвес, залишивши загальний рахунок двоматчевого протистояння незмінним – 6:0 на користь Шахтаря.