Змарновані моменти Невертона та Траоре у відеоогляді матчу Ільвес – Шахтар – 0:0
17 липня 22:16 - Читати іншою мовою
Шахтар зіграв нульову нічию з Ільвесом у другому поєдинку кваліфікації Ліги Європи. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Донецький Шахтар не зумів повторити розгромний рахунок у другому матчі проти Ільвеса.
Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию
Команда з Фінляндії в домашньому матчі навіть уникла поразки проти "гірників", втримавши нульову нічию. Невертон, Лассіна Траоре та інші резервісти донеччан не змогли покарати Ільвес, залишивши загальний рахунок двоматчевого протистояння незмінним – 6:0 на користь Шахтаря.
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