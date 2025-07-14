УЄФА визначив бригаду арбітрів, яка працюватиме на другій грі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Шахтарем та фінським Ільвесом.

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів з Норвегії, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним суддею призначений Мохаммад Аслам. Йому асистуватимуть Йорген Вальстадстве та Альф Олав Россланн. Четвертий суддя – Маріус Хансен-Гретта.

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За систему VAR відповідатимуть Крістоффер Хагенес та його помічник Емілі Доксет, які також є представниками Норвегії.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Ільвесом відбудеться у четвер, 17 липня у фінському Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. У першому поєдинку "гірники" розгромили суперника з рахунком 6:0.

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