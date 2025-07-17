Туран вдався до експериментів

Перед поєдинком у Тампере всі гадали, який склад виставить тренер "гірників". З одного боку, рахунок 6:0 створював величезну спокусу виставити резерв. З іншого, лідерам треба якомога швидше інтегруватись у систему гри Турана – тим паче, що попереду зустріч з Бешикташем.

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Турецький наставник обрав перший варіант, зробивши вісім замін у порівнянні з основною на "домашку". Із основи тижневої давнини залишились тільки Бондар, Бондаренко та Різник. Цікаво, що Егіналду з'явився на фланзі атаки, тоді як Траоре вийшов у якості ЦЗ – на зборах бразилець був основним нападником, однак взнаки дався останній спаринг. Там Адама оформив хет-трик.

Формальну роль опорника довірили Бондаренку. Саме Артем найчастіше опинявся над трійкою захисників у стартових розіграшах, виконуючи традиційні функції Марлона Гомеса. Втім, українець міг підійматись вище, а його позицію прикривав Очеретько.

Резервісти Шахтаря проявили шалене марнотратство

Такої ж ейфорії, як у першому матчі, донеччани не видали. Тим не менш, звинуватити підопічних Арда Турана у відсутності жаги до перемоги не можна. Шахтар активно ліз уперед і створив низку гострих моментів.

Особливо виділялись Педрінью та Егіналду. Саме ця парочка організувала дебютний момент вже на 6-й хвилині. Педрінью закинув м'яч на лівий край штрафного, Егіналду прострілив під удар Бондаренку, однак Артем пробив вище воріт. Ще через три хвилини Егіналду прорвався лівим флангом і покотив на 11 метрів, а Педрінью замкнув – повз дальню стійку!

На 31-й хвилині все той же Педрінью виводив Егіналду під постріл з лівого краю. Бразилець пробивав у правий кут, але Віртанен парирував. Ще за дві хвилини прокинулись Траоре й Невертон: вінгер відкрився під пас Адама й з правого краю вгатив у ближню дев'ять – фінів врятувала штанга!

У другому таймі парад марнотратства продовжився. Так, вже на 48-й хвилині Траоре відкрився на дальній стійці під класну передачу Егіналду, опинившись прямо перед голкіпером. На жаль, форвард Шахтаря пробив повз ближню стійку. На 50-й же Бондаренко отримав пас від Педріньйо та завдав удару з лінії карного майданчика. Трохи неточно!

На 53-й Егіналду замикав навіс Вінісіуса (зависоко). Невертон, своєю чергою, запоров топ-момент на 64-й хвилині, коли отримав пас майже на порожні ворота – бразилець загальмував із ударом, а потім його заблокували захисники.

Поступово Арда Туран став проводити заміни. На 55-й хвилині замість Вінісіуса й Егіналду вийшли Гочолейшвілі та Швед. На 67-й Еліас і Судаков замістили Траоре й Бондаренка, а на 81-й Педрінью поступився місцем Назарині. На жаль, особливого зиску ці ходи не принесли. До 90-ї хвилини пригадується тільки удар Педрінью з лінії штрафного (Віртанен парирував) та невдала спроба Судакова перекинути голкіпера з 25 метрів.

Найкращий шанс відкрити рахунок змарнував Невертон, який відкрився на лівому куті карного майданчика та закрутив м'яч у дальню дев'ять. Ільвес врятувала поперечина! Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Арда Туран має ще багато роботи

Очевидно, що донеччанам слід серйозно попрацювати над реалізацією моментів. У всьому іншому атака Шахтаря відпрацювала потужно, хоча слід не забувати про низький рівень спротиву Ільвеса. Тим не менш, варто відзначити невисокий ККД від Траоре – він мав лишень кілька непоганих обіграшів, пас під удар і невдале завершення гольового епізоду.

Звісно, Адама ще й багато боровся та намагався витягувати захисників із позицій. У епізоді з виходом віч-на-віч Траоре довів, що залишається хорошим нападником для штрафного, однак загальний об'єм роботи на тлі активності конкурентів не вразив. І це при тому, що нападник доволі впевнено переносить виснажливі тренування Турана.

До того ж, кремезний Адама залишається слабким варіантом для високого пресингу "гірників". За динаміку й орієнтацію тиску відповідав Егіналду. Не можна сказати, що Траоре лінувався, однак у даному аспекті він нагадує Довбика – старатись може, але надто ефективним не буде.

Пресинг страждає не тільки через африканця. Система крихка в цілому. Тиждень тому Ільвес часто виходив з-під тиску на фланзі, користуючись величезними дірами Шахтаря у центрі. У Фінляндії ця ситуація кілька разів повторилась. Навіть у фазі розвитку атаки суперник провів пару розрізних передач через опорну зону донеччан – Ільвесу не вистачило майстерності, аби розвинути успіх, однак Бешикташ проблем із класом не матиме.

Втім, на даному етапі ці недоліки є логічними. Більш важливо, що у Шахтаря з'явився агресивний тиск після втрати м'яча, а в позиційному наступі зони заповнюються відносно правильно. За тиждень цей футбол не стане аж надто кращим, але "гірники" здатні додавати – хоча без справжнього опорника система все одно залишиться неповноцінною.

Фото: ФК Шахтар

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