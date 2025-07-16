"Звичайно, у нас є ігрова ідея, і ми хочемо діяти в атаці та захисті як єдине ціле. Це важливо, але у футболі найголовніше – правильно виконувати ігрові переміщення. Іноді нам доведеться захищатися всім складом протягом 20 хвилин, хоча ми цього не прагнемо.

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Ми хочемо грати злагоджено як в атаці, так і в обороні. Під час атаки маємо бути готовими до якісного переходу в захист, а в захисті – швидко й грамотно переходити в атаку. Також ми приділяємо велику увагу стандартам, адже зараз 4 з 10 голів у футболі забиваються саме після стандартних положень. Тому і на це потрібно зважати.

Звичайно, ми все це обговорюємо, але, як я вже казав, найголовніше – це правильне виконання ігрових дій. Ми хочемо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Саме тому наше завдання – мати повноцінну, збалансовану команду.

А щодо присутності Манджукіча на тренуванні Шахтаря... Він для мене як божевільний брат, тому що ми провели чудові дні в Іспанії. До того ж він був товаришем Даріо Срни у збірній Хорватії – вони разом творили історію.

Ми вечеряли разом, і я вважаю дуже важливим, щоб мої гравці бачили таких легенд на тренуваннях. Вони прагнуть досягти певного рівня, і Манджукіч – саме той, хто вже там побував. Тому важливо, щоб вони могли побачити його, поспілкуватися, поділитися досвідом.

Я сподіваюся, що він ще навідається до нас. Наші двері завжди відкриті для всіх наших колишніх партнерів по команді, адже ми хочемо працювати в атмосфері, наближеній до родинної", – сказав Туран на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у першій грі Шахтар розгромив Ільвес з рахунком 6:0. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 17 липня, і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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