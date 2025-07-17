Шахтар та Ільвес зіграють матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Поєдинок Ільвес – Шахтар відбудеться сьогодні, 17 липня. Стартовий свисток на стадіоні Таммела у фінському місті Тампере повинен пролунати о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні матч транслюватиме Київстар ТВ. За головними подіями також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Ільвес – Шахтар: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Перший матч фактично зняв питання про переможця дуелі. Шахтар розбив суперника 6:0 і сьогодні має утнути щось неймовірне, щоб втратити перевагу.

Стартовий склад Ільвеса: Віртанен (к) – Мяенпяя, Мієттунен, Кумпу – Валліус, Асперген, Поповіч, Улунду – Канга, Хютонен, Стьопін.

Шахтаря: Різник – Вінісіус, Грам, Бондар (к), Азаров – Очеретько – Егіналдо, Бондаренко, Педрінью, Невертон – Траоре.