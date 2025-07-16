У четвер, 17 липня, Шахтар зіграє другий матч проти фінського Ільвеса. Де дивитися поєдинок – читайте у цій новині на "Футбол 24".

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником донецького Шахтаря став фінський Ільвес. Матч-відповідь команда Арди Турана проведе в місті Тампере на стадіоні Таммела. Перша зустріч, що відбулася тиждень тому, завершилася переконливою перемогою Шахтаря з рахунком 6:0.

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Де дивитися Ільвес – Шахтар? У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме Київстар ТВ. Початок зустрічі – о 19:00.

Переможець цієї дуелі вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким Бешикташем. Натомість команда, яка зазнає поразки за сумою двох матчів, отримає ще один шанс у єврокубках – у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій на неї чекатиме поєдинок проти нідерландського АЗ із Алкмара.

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