Питання щодо проходу в наступний раунд кваліфікації ЛЄ донеччани закрили ще у "домашці", забивши Ільвесу 6 голів. Далі настільки просто не буде. Попереду – протистояння з Бешикташем, тож поєдинок Тампере слід розглядати у контексті підготовки до турків.

"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ

Цікаво поглянути, наскільки основним буде склад Шахтаря. Арда Туран повинен знайти баланс між збереженням фізичних кондицій та інтеграцією футболістів у нову систему. Від "гірників" тепер вимагається високо пресингувати й швидко працювати у перехідних фазах – тобто після втрати м'яча і при його поверненні. Перший матч з Ільвесом показав, що тут ще багато роботи.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Ільвесом і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу фінів – 6,70. На тріумф донеччан фахівці дають 1,46.

"Помаранчево-чорні" за час першого збору привчились пресингувати суперника у статичних ситуаціях на кшталт розіграшу від воріт. Опонента стараються загнати у фланг, спровокувавши на винос – такий футбол приніс Шахтарю важливий перший гол у ворота Ільвеса. Втім, при високому пресингу команда систематично відкривала шалений простір у опорній зоні, а фіни не менш систематично виходили з-під тиску через цю діру.

Також в очі впадали обрізки Бондара, Різника й навіть Матвієнка. Вони виникали при рідкісних спробах тиску від Ільвеса. На щастя супернику бракувало класу й виконавської майстерності, щоб повністю скористатись вищезгаданими вадами – однак у Бешикташа проблем із цим немає.

Позитиву теж вистачає. Центрхави Шахтаря перестали падати до захисників, аби віддати м'яч – тепер над ними розташовується Марлон, а Бондаренко з Судаковим повинні створювати варіанти передач між лініями та відкриватись у глибину (за спини обороні суперника). Причому обидва стараються працювати на різних "висотах". Для Судакова такий стиль гри незвичний, тож йому особливо важливо грати побільше.

Також з Ільвесом сподобались зміщення вінгерів і загальна гармонія бразильців, на яких знову роблять основну ставку. Всі ці позитивні моменти необхідно відточувати, аби з Бешикташем та на старті УПЛ не було боляче. Саме тому матч-відповідь з Ільвесом не менш важливий за першу гру. Результат теж має значення, адже Україні потрібні очки в рейтинг.

Навряд чи Арда Туран стане косплеїти Маріно Пушіча, повністю повторюючи склад тижневої давнини. Заміни точно будуть – питання лишень у масштабах. Найбільш очікуваною є поява Вінісіуса в старті, адже у першому поєдинку починав Конопля – хоча на зборах в ролі основного награвали саме Тобіаса.

Аналогічна історія трапилась на позиції форварда, де награвався Егіналду. У "домашці" він несподівано просидів у запасі, поступившись місцем Еліасу. Сьогодні їхні ролі повинні змінитись, хоча не можна забувати про Траоре – Адама добре переносить виснажливі тренування Турана, а в останньому спарингу проти Бріньє форвард оформив хет-трик.

Також намітилась конкуренція між Бондаренком та Педрінью у центрі, а також між Кевіном і Невертоном на фланзі. Можливо, Арда Туран проведе одразу чотири перестановки. Більш ймовірно, що обмежиться трьома. Точно не зіграє травмований центрбек Арройо, а участь Дмитра Криськіва залишається під великим сумнівом. Марлон-центрбек теж навряд чи зіграє.

Орієнтовні склади на матч Ільвес – Шахтар

Ільвес: Віртанен – Мяенпяя, Мієттунен, Рале – Валліус, Ветелі, Поповіч, Юккола – Седербек, Акіньємі, Ала-Мююлюмякі

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон Гомес – Аліссон, Педріньйо, Судаков, Кевін – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Ільвес мав 20-хвилинний відрізок у першому матчі, коли вдавалося створювати моменти. Реалізувати їх не вдалося, та і цей відрізок став можливим лишень після третього гола Шахтаря. Після цього донеччани забили ще три.

Чесно кажучи, фіни виявились нікудишніми спаринг-партнерами. Змоделювати гру проти "автобусів" УПЛ не вдалося, тому що українські низовики так слабко не захищаються. У Ільвеса просідає і тактична підготовка, і виконавська майстерність, тож Шахтар повинен перемогти вдруге.

Що напрацьовує Шахтар у резиденції диктатора Югославії? Методи Турана, легендарні гості і вайб Кополовця