Валерій Ісаєв, агент нападника Динамо Іллі Шкуріна, не чув про інтерес до свого клієнта з Польщі.

"Вперше чую цю інформацію. На нас ніхто не виходив, але якщо надійдуть пропозиції, то ми їх розглянемо та ухвалимо рішення.

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Ілля задоволений усім у Динамо, окрім кількості ігрового часу. Ми чудово розуміємо, що для цього не вистачає кількості забитих м'ячів і все залежить лише від гравця. У Динамо жодних питань до Іллі немає.

Зараз він не поїхав на перший збір через те, що захворів на коронавірус, але він чекає команду і буде разом з нею готуватися до другого кола чемпіонату на наступному зборі. У Динамо прописана опція викупу. Якщо у них виникне бажання, то вони можуть викупити Іллю", – цитує Ісаєва Meta Ratings.

Шкуріну приписували інтерес з боку польського Ракува. Форвард виступає за Динамо на правах оренди, його контракт належить московському ЦСКА.

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