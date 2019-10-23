Ілічіч: Серію А неможливо порівняти із Лігою чемпіонів

Півзахисник Аталанти Йосіп Ілічіч прокоментував розгромну поразку в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті (1:5).

"Ми добре грали в першому таймі, але суперник дуже могутній. Манчестер Сіті скористався кожною можливістю покарати нас. Але треба не озиратися в минуле, а думати про майбутнє.

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Не варто засмучуватися. Виступ в Лізі чемпіонів – вже досягнення для нас. Ліга чемпіонів не йде ні в яке порівняння із внутрішнім чемпіонатом", – цитує Ілічіча Mediaset.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Аталанту (5:1) попри гол Маліновського з пенальті. Бергамаскі розташувались на дні квартету C, досі не маючи очок в активі.

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