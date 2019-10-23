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Ілічіч: Серію А неможливо порівняти із Лігою чемпіонів

08:50 256 Читать на русском
Ілічіч: Серію А неможливо порівняти із Лігою чемпіонів
Розпач гравців Аталанти / News1.news

Півзахисник Аталанти Йосіп Ілічіч прокоментував розгромну поразку в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті (1:5).

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

"Ми добре грали в першому таймі, але суперник дуже могутній. Манчестер Сіті скористався кожною можливістю покарати нас. Але треба не озиратися в минуле, а думати про майбутнє.

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Не варто засмучуватися. Виступ в Лізі чемпіонів – вже досягнення для нас. Ліга чемпіонів не йде ні в яке порівняння із внутрішнім чемпіонатом", – цитує Ілічіча Mediaset.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Аталанту (5:1) попри гол Маліновського з пенальті. Бергамаскі розташувались на дні квартету C, досі не маючи очок в активі.

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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Манчестер Сіті - Аталанта Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч
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