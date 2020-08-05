Ілічіч хотів зав'язати з футболом через зраду дружини – партнер Маліновського відповів ЗМІ одним фото

Півзахисник Аталанти Йосіп Ілічіч пропустив останні 6 матчів своєї команди, а також не зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів, через депресію, повідомляє Soccer Laduma.

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За версією видання, словенець став свідком зради своєї дружини, що і спровокувало його пригнічений стан. Через цю ситуацію 32-річний Йосіп розмірковував над завершенням кар'єри.

Проте, після тривалого мовчання, Ілічіч опублікував фото в Instagram разом зі своєю коханою. Світлина наштовхує на висновок, що у пари все у порядку.

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