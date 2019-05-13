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Ікарді залишиться в Інтері на сезон 2019/20 – дружина гравця підтвердила інформацію

13 травня 18:53 184 Читать на русском
Ікарді залишиться в Інтері на сезон 2019/20 – дружина гравця підтвердила інформацію
Мауро Ікарді / ФК Інтер

Форвард Інтера Мауро Ікарді продовжить свої виступи у складі міланського Інтера в сезоні 2019/20.

Ванда Нара, яка є дружиною та одночасно агентом Мауро Ікарді, заявила, що її чоловік залишиться в Інтері на наступний сезон.

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Нагадаємо, навесні виник конфлікт між футболістом та клубом через продовження контракту та позбавлення його капітанської пов'язки, але пізніше сторони примирились, і аргентинець повернувся в склад.

Сьогодні, 13 травня, Інтер вдома прийматиме майбутнього представника Серії В – К'єво. Початок о 21:45 за київським часом.

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Трансфери Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Трансфери Чемпіонату Італії Інтер Інтер Ванда Нара
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