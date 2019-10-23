Ікарді: Я щасливий в ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді поділився емоціями від перебування в таборі парижан.

"Я – новий "Матадор"? У нас в команді вже є "Матадор", і це Едінсон Кавані. Я в команді для того, щоб принести їй користь і показати, на що я здатний.

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Я щасливий в Парижі. Подивимося, що буде в кінці сезону", – цитує Ікарді офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ікарді зі скандалом покинув Інтер, побивши горщики з керівництвом клубу, та на правах оренди приєднався до чинного чемпіона Франції. Угода між клубами діє до завершення сезону.

В поточному сезоні Ліги 1 26-річний аргентинець провів три матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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