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Ікарді: Я щасливий в ПСЖ

19:20 257 Читать на русском
Ікарді: Я щасливий в ПСЖ
Мауро Ікарді та Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді поділився емоціями від перебування в таборі парижан.

"Я – новий "Матадор"? У нас в команді вже є "Матадор", і це Едінсон Кавані. Я в команді для того, щоб принести їй користь і показати, на що я здатний.

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Я щасливий в Парижі. Подивимося, що буде в кінці сезону", – цитує Ікарді офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ікарді зі скандалом покинув Інтер, побивши горщики з керівництвом клубу, та на правах оренди приєднався до чинного чемпіона Франції. Угода між клубами діє до завершення сезону.

В поточному сезоні Ліги 1 26-річний аргентинець провів три матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ Франція
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