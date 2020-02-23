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Ікарді влітку може стати гравцем Челсі

16:21 199 Читать на русском
Ікарді влітку може стати гравцем Челсі
Мауро Ікарді / Фото ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Керівництво Челсі має намір придбати нападника ПСЖ Мауро Ікарді під час літнього трансферного вікна, повідомляє Dailystar.

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27-річний аргентинець захищає кольори паризького клубу на правах оренди, а контракт нападника належить Інтеру. ПСЖ має можливість першочергово викупити Мауро за 70 млн євро.

В поточному сезоні Ліги 1 Ікарді провів 18 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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