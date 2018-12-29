Ікарді віддасть капітанську пов'язку Асамоа через расистський скандал

Капітан міланського Інтера Мауро Ікарді готовий тимчасово передати свої обов'язки темношкірому оборонцю Квадво Асамоа. У цьому запевнила дружина форварда Ванда Нара.

"Мауро із задоволенням віддасть капітанську пов'язку Асамоа. Якщо для перегляду суддівських рішень у Серії А використовується VAR, то хіба на стадіоні немає камер, за допомогою яких можна було б знайти людей, які вигукують расистські образи?", – цитує Нару The Sun.

"Не зважай на це лайно": як Роналду, Салах та решта футбольного світу реагували на расистський скандал в Серії А

Нагадаємо, що расистський скандал в Італії розгорівся за подіями матчу 18-го туру Інтер – Наполі (1:0). Оборонець "партенопейців" Каліду Кулібалі отримав червону картку під завісу поєдинку, а наставник Наполі Карло Анчелотті пояснив фатальне вилучення расизмом. Як наслідок, Інтер проведе два матчі без глядачів, а на захист Кулібалі стали ФІФА, УЄФА, а також світові зірки.

Захисник Квадво Асамоа – єдиний темношкірий гравець, який має стабільну ігрову практику в міланському Інтері. У 19-му турі "нерадзуррі" зіграють проти Емполі на виїзді. Матч відбудеться сьогодні, 29 грудня.