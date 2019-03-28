Ікарді вибачився перед партнерами і зіграє проти Лаціо

Форвард Інтера Мауро Ікарді вирішив завершити конфлікт з клубом та вибачився перед партнерами.

Мауро Ікарді повернувся до загальної групи Інтера під час міжнародної паузи. За інформацією La Gazzetta dello Sport, аргентинець може вийти на поле в матчі 29 туру Серії А проти Лаціо.

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Аргентинець вже 2 дні тренується з партнерами по основній команді, але дочекався тих, хто їздив у свої національні збірні, щоб вибачитись перед ними за присутності Спаллетті.

Нагадаємо, Ікарді був відсутній довгий проміжок часу через травму та конфлікт з керівництвом клубу через новий контракт.

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