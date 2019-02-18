toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

"Ікарді в Ювентус? Жодних шансів", – президент Інтера дав різку відповідь про можливий трансфер

18 лютого 23:05 123 Читать на русском
"Ікарді в Ювентус? Жодних шансів", – президент Інтера дав різку відповідь про можливий трансфер
Стівен Жанг / ФК Інтер

Президент Інтера Стівен Жанг повідомив, що "нерадзуррі" не продаватимуть свого лідера Мауро Ікарді в Ювентус.

"У бізнесі з Ювентусом ніколи не кажи "ніколи". Але жодних шансів, що туди перейде Ікарді.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Останнього тижня ми багато говорили, у нас є багато що сказати про цю історію. Ми обговорюємо з Мауро продовження контракту.

Але для нас команда завжди важливіша окремих особистостей. Літнє трансферне вікно буде краще, ніж зимове", – цитує Жанга офіційний сайт Інтера.

Теги
Італія Ювентус Ювентус Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
40
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук