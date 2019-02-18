"Ікарді в Ювентус? Жодних шансів", – президент Інтера дав різку відповідь про можливий трансфер

Президент Інтера Стівен Жанг повідомив, що "нерадзуррі" не продаватимуть свого лідера Мауро Ікарді в Ювентус.

"У бізнесі з Ювентусом ніколи не кажи "ніколи". Але жодних шансів, що туди перейде Ікарді.

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Останнього тижня ми багато говорили, у нас є багато що сказати про цю історію. Ми обговорюємо з Мауро продовження контракту.

Але для нас команда завжди важливіша окремих особистостей. Літнє трансферне вікно буде краще, ніж зимове", – цитує Жанга офіційний сайт Інтера.