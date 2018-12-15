Ікарді узгодив новий контракт з Інтером

Інтер близький до підписання нового контракту з капітаном команди Мауро Ікарді.

Форвард Інтера Мауро Ікарді найближчим часом підпише новий контракт з клубом. Сторони вже досягли принципової згоди щодо умов нової угоди, повідомляє Football Italia.

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Зарплатня 25-річного нападника складе близько 7 млн євро на сезон без врахування бонусів. Нещодавно повідомлялось про ймовірність переходу Ікарді в Реал.

В сезоні 2018/19 Ікарді забив 8 голів у чемпіонаті Італії та 4 у Лізі чемпіонів, виступи у якій Інтер вже завершив. До слова, нападник став найкращим гравцем чемпіонату Італії 2017/18.

Чинний контракт Ікарді з Інтером розрахований до літа 2021 року. Аргентинець виступає в Інтері з 2013 року.