Ванда Нара, дружина та агентка нападника парижан Мауро Ікарді, зізналась, що змусило її пробачити витівки чоловіка.

"Ікарді сказав мені, що піде з футболу, якщо ми розлучимося. Чіна Суарес (модель, з якою зраджував Мауро – прим.) – помилка всього його життя.

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Я вірю в його каяття. Я також сліпо довіряю Мауро. Я б ніколи не вступила у стосунки з чоловіком через гроші", – цитує Ванду Нару журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

Нагадаємо, дружина Ікарді готувала документи для розлучення, та футболісту вдалось випросити пробачення за походеньки. Пара одружилась у квітні 2014-го і зараз виховує 5 дітей.

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