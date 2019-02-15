Ікарді пропустив тренування Інтера – відома причина

Нападник Інтера Мауро Ікарді не тренувався з командою на сьогоднішньому тренуванні.

Про це повідомив італійський клуб на своєму сайті. За офіційною інформацію у аргентинського форварда запалення у правому коліні, через що футболіст займався з фізіотерапевтом.

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Нагадаємо, Мауро Ікарді нещодавно був позбавлений капітанської пов'язки. Пізніше аргентинець відмовився їхати з командою на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Рапіда.

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До слова, у цьому сезоні Ікарді зіграв за Інтер у 28 матчах в усіх турнірах, форвард відзначився 15 забитими голами та віддав 3 результативні передачі.