Схоже, нападник ПСЖ Мауро Ікарді готовий на все заради збереження своєї сім'ї.

Мауро Ікарді у буквальному сенсі вирішив довести своїй коханій, що вона у нього єдина, тому аргентинець відписався від усіх друзів в Instagram окрім Ванди Нари.

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Варто відзначити, що зірка ПСЖ був підписаний на понад 600 користувачів. Нагадаємо, Ванда публічно заявила про зраду Мауро та покинула аргентинця, повернувшись з дітьми до Італії. Ікарді пожертвував тренуваннями і матчами у ПСЖ та вирушив за дружиною просити пробачення.

Пара виховує двох доньок, а також трьох синів з першого шлюбу Ванди.

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