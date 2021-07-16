Ікарді попросився у Ювентус – форвард вже розмовляв з Аллегрі
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді хоче повернутись у Серію А.
Мауро Ікарді розраховує перебратись до табору Ювентуса влітку, повідомляє Footmercato.
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Про це 28-річний аргентинець вже розмовляв з наставником туринців Массіміліано Аллегрі, який також не проти бачити нападника у своїй команді. Мауро розчарований нестачею ігрового часу у ПСЖ і хоче реанімувати кар'єру у Турині.
Перепоною може стати додаткова виплата у сумі 15 млн євро, які парижани будуть змушені заплатити Інтеру, якщо відпустять Ікарді назад у Серію А. Нагадаємо, влітку 2020-го ПСЖ заплатив Інтеру за аргентинця 50 млн євро.
У минулому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 20 матчів та забив 7 голів.
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