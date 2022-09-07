Галатасарай і ПСЖ вже підписали документи про оренду 29-річного аргентинця. Сьогодні, 7 вересня, Мауро Ікарді зі своїми агентами вилетить у Туреччину. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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За словами інсайдера, парижани платитимуть більшу частину зарплатні Ікарді, яка складає близько 10 мільйонів євро. Сам футболіст погодився на перехід ще кілька днів тому. Аргентинця не відлякала відсутність єврокубків – у минулому сезоні Галатасарай посів лише 13 місце в турецькій Суперлізі.

Ікарді перебрався в ПСЖ у 2019-му. Спершу французький клуб орендував його в Інтера, а пізніше викупив за 50 мільйонів євро. У сезоні 2022/23 нападник не зіграв жодного матчу і не був заявлений на Лігу чемпіонів.

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