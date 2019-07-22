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Ікарді не проти продовжити кар'єру в Наполі

19:57 154 Читать на русском
Ікарді не проти продовжити кар'єру в Наполі
Ікарді може стати гравцем Наполі / Фото fantamagazine

Нападник Інтера Мауро Ікарді може перебратись до табору неаполітанців.

Наполі зацікавлений у підписанні Мауро Ікарді, повідомляє Corriere dello Sport.

Ікарді відмовився переходити в Арсенал

За інформацією джерела, 26-річний аргентинець не проти приміряти футболку неаполітанців, проте головною ціллю для Мауро залишається Ювентус.

Керівництво Інтера хоче позбутись свого форварда, але не має наміру продавати його принциповому супернику – туринцям. Таким чином трансфер Мауро в Наполі виглядає цілком вірогідним.

Нагадаємо, в минулому сезоні у Ікарді трапився конфлікт з босами "нерадзуррі". Новий головний тренер Інтера Антоніо Конте заявив, що не зацікавлений у послугах аргентинця.

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