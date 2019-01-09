Ікарді не підпише новий контракт із Інтером, – ЗМІ

Лідер міланського Інтера Мауро Ікарді відмовився підписувати новий контракт із "нерадзуррі".

Аргентинський форвард не продовжить угоду з Інтером, повідомляє TyC Sports.

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За інформацією видання, дружина Ікарді та за сумісництвом його агент Ванда Нара вже сповістила босів міланців, що 25-річний нападник не буде пролонгувати контракт і залишить Джузеппе Меацца в 2021 році. Аргентинська преса прогнозує, що Ікарді перейде в мадридський Реал або Челсі. Ще один претендент на аргентинця – Ювентус.

У нинішньому сезоні Мауро Ікарді провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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