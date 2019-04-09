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Ікарді може замінити Грізманна в Атлетіко

16:30 138 Читать на русском
Ікарді може замінити Грізманна в Атлетіко
Мауро Ікарді / Фото Diario AS

Форвард Інтера Мауро Ікарді може перебратись в Мадрид найближчим часом.

Атлетіко вже шукає заміну своїм нападникам Антуану Грізманну та Дієго Кості, які потенційно можуть покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

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В коло інтересів "матрацників" потрапив нападник Інтера Мауро Ікарді, повідомляє AS.

Конкуренцію Атлетіко в полюванні на Мауро складе мадридський Реал.

Нагадаємо, Ікарді перебуває у непростих стосунках із керівництвом Інтера, через що 26-річного аргентинця позбавили капітанської пов'язки. В поточному сезоні Серії А Ікарді провів 22 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 3-ма асистами.

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