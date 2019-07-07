Ікарді може перейти в Атлетіко – на заваді стоїть Дієго Коста

Аргентинський нападник Мауро Ікарді може розпочати новий сезон у Атлетіко.

Мадридський клуб готовий заплатити Інтеру 60 млн євро, які "нерадзуррі" хочуть отримати за свого нападника Мауро Ікарді, повідомляє AS.

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На заваді трансфера стоїть Дієго Коста. Оскільки "матрацники" викупили контракт Морати, керівництво Атлетіко хоче спочатку позбутись 30-річного іспанця.

До слова, у минулому сезоні Ікарді зіграв за Інтер у 37 матчах в усіх турнірах, де забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.

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