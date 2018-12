Ікарді ледь не забив Наполі найшвидший гол в історії топ-5 ліг

Форвард Інтера Мауро Ікарді у матчі проти Наполі ледь не забив дивовижний гол.

Учора Інтер на своєму полі на останній хвилині вирвав перемогу у Наполі.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Капітан міланського клубу Мауро Ікарді ледь не забив найшвидший гол в історії топ-5 ліг, повідомляє Marca.

Як тільки пролунав стартовий свисток, аргентинський форвард не віддав м'яч назад на партнерів, а пробив по воротах з центру поля. Неаполітанців від дивовижного гола врятувала поперечка.

We’ve all seen it on a Sunday morning but have you seen a player shoot from kick-off in the top flight of Italian football?



That’s exactly what Mauro Icardi did against Napoli.. pic.twitter.com/rC5zM526Mi