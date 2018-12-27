Ікарді ледь не забив Наполі найшвидший гол в історії топ-5 ліг

Форвард Інтера Мауро Ікарді у матчі проти Наполі ледь не забив дивовижний гол.

Учора Інтер на своєму полі на останній хвилині вирвав перемогу у Наполі.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Капітан міланського клубу Мауро Ікарді ледь не забив найшвидший гол в історії топ-5 ліг, повідомляє Marca.

Як тільки пролунав стартовий свисток, аргентинський форвард не віддав м'яч назад на партнерів, а пробив по воротах з центру поля. Неаполітанців від дивовижного гола врятувала поперечка.

Мауро Икарди не стал откладывать дело в долгий ящик и решил забить в первые секунды матча с «Наполи». Почти получилось. pic.twitter.com/lKJLQUjvOF — SPORT24.ru (@sport24_ru) 26 грудня 2018 р.