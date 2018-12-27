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Ікарді ледь не забив Наполі найшвидший гол в історії топ-5 ліг

10:10 958 Читать на русском
Ікарді ледь не забив Наполі найшвидший гол в історії топ-5 ліг
Мауро Ікарді / Фото: Інтер

Форвард Інтера Мауро Ікарді у матчі проти Наполі ледь не забив дивовижний гол.

Учора Інтер на своєму полі на останній хвилині вирвав перемогу у Наполі.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Капітан міланського клубу Мауро Ікарді ледь не забив найшвидший гол в історії топ-5 ліг, повідомляє Marca.

Як тільки пролунав стартовий свисток, аргентинський форвард не віддав м'яч назад на партнерів, а пробив по воротах з центру поля. Неаполітанців від дивовижного гола врятувала поперечка.

Італія18 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Відеоновини Інтер - Наполі
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