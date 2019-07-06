"Ікарді кращий за Джеко та Лукаку", – екс-президент Інтера Моратті

Колишній президент Інтера Массімо Моратті вважає, що нападник міланців Мауро Ікарді перевершує Едіна Джеко і Ромелу Лукаку, які можуть замінити аргентинця у складі "нерадзуррі".

"Джеко і Лукаку – дуже хороші нападники. Один з них дуже талановитий, інший – сильний фізично, але я, як і раніше, впевнений, що Мауро Ікарді кращий за них обох.

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Проблема Мауро Ікарді – найскладніша і найделікатніша з усіх, з якими мені доводилося стикатися за час роботи в Інтері. Мене не цікавить його поведінка в соціальних мережах – я оцінював гравців за їхню поведінку на тренуваннях і на полі. Якщо він опиниться в Ювентусі, туринці матимуть суперсклад", – цитує Моратті Football Italia.

У минулому сезоні 26-річного Мауро Ікарді позбавили капітанської пов'язки в Інтері і гравець шість місяців не виходив на поле через конфлікт з клубом. За сезон він провів 37 матчів і забив 17 голів. У послугах Мауро Ікарді зацікавлені Ювентус і Наполі.

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