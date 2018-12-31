Ікарді хоче перейти в Манчестер Юнайтед, – Don Balon

Форвард Інтера Мауро Ікарді сподівається в січні перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед може взимку підсилитись капітаном Інтера Мауро Ікарді, повідомляє Don Balon.

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За інформацією джерела, аргентинець особисто прагне перебратись на Олд Траффорд, де буде конкурувати з Ромелу Лукаку.

Спочатку Ікарді хотів переїхати в Іспанію, але Реал зараз не проявляє великого інтересу до футболіста.

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