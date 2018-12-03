Ікарді голом у матчі з Ромою встановив цікаве досягнення

Форвард міланського Інтера Мауро Ікарді продовжує вражати результативністю. Напередодні аргентинець відзначився голом у воротах столичної Роми.

Нападник став першим голеадором Інтера за 8 років, який забивав у 4-х гостьових матчах поспіль. Про це повідомляє Gracenote Live.

Рома – Інтер – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У цих поєдинках Ікарді шість разів розписався у воротах суперника. Цікаво, що автором попереднього досягнення теж був аргентинець – Дієго Міліто. У 2010 році "Рембо" забив із лютого по квітень у п'яти матчах поспіль.

Проте, забитого м'яча Ікарді виявилося недостатньо для перемоги. "Нерадзуррі" звели до нічиєї матч із Ромою (2:2).