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Ікарді голом у матчі з Ромою встановив цікаве досягнення

09:59 366 Читать на русском
Ікарді голом у матчі з Ромою встановив цікаве досягнення
Мауро Ікарді / Reuters

Форвард міланського Інтера Мауро Ікарді продовжує вражати результативністю. Напередодні аргентинець відзначився голом у воротах столичної Роми.

Нападник став першим голеадором Інтера за 8 років, який забивав у 4-х гостьових матчах поспіль. Про це повідомляє Gracenote Live.

Рома – Інтер – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У цих поєдинках Ікарді шість разів розписався у воротах суперника. Цікаво, що автором попереднього досягнення теж був аргентинець – Дієго Міліто. У 2010 році "Рембо" забив із лютого по квітень у п'яти матчах поспіль.

Проте, забитого м'яча Ікарді виявилося недостатньо для перемоги. "Нерадзуррі" звели до нічиєї матч із Ромою (2:2).

Італія14 турОлімпіко (Рим)

Рома - Інтер: Неділя 02 грудня 2018

Рома
Матч завершено
2 : 2
Інтер
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Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Рома - Інтер
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