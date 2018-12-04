Ікарді – найкращий гравець Серії А 2017/18: стала відома команда сезону

Серія А назвала символічну збірну та найкращого гравця чемпіонату Італії за підсумками сезону 2017/18.

Нападник Інтера Мауро Ікарді став найкращим гравцем Серії А за підсумками сезону 2017/18, інформує Football Italia.

Також стала відома символічна збірна чемпіонату Італії, до складу якої увійшли 4 гравці Ювентуса, по 2 – Лаціо, Інтера та Роми, ще один футболіст представляє Наполі.

Ікарді голом у матчі з Ромою встановив цікаве досягнення

Варто відзначити, що кілька футболістів, які увійшли у команду сезону, вже встигли змінити клуб. Серед них Аліссон, Раджа Наінгголан та Жоау Канселу.

Команда сезону Серії А 2017/18:

Аліссон (Рома) – Жоау Канселу (Інтер), Каліду Кулібалі (Наполі), Джорджо К'єлліні, Алекс Сандро (обидва – Ювентус) – Міралем П'яніч (Ювентус), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Раджа Наінгголан (Рома) – Пауло Дибала (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Мауро Ікарді (Інтер).

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