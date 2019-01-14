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Ігуаїн зробив запит на трансфер в Челсі – Мілан вже визначився із заміною аргентинцю

08:00 3 Читать на русском
Ігуаїн зробив запит на трансфер в Челсі – Мілан вже визначився із заміною аргентинцю
Гонсало Ігуаїн / фото із соцмереж

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн офіційно зробив запит на трансфер в Челсі.

Ігуаїн попросив Мілан відпустити його в Челсі, надіславши офіційне звернення, повідомляє Sky Sport Italia.

"Я б замкнув його в кімнаті і кидав їжу кожних 2-3 години", – Гаттузо підтвердив бажання Ігуаїна покинути Мілан

Варто зауважити, Гонсало лише влітку перейшов у Мілан з туринського Ювентуса. В нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 6 голів в 15-и матчах Серії А.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво Мілана хоче підписати польського форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека, якщо аргентинець все ж покине Сан-Сіро.

Леонардо жорстко "наїхав" на Ігуаїна через його невизначеність

Генуезці не хочуть продавати свого лідера в січні, але Леонардо зробить все можливе, щоб здійснити трансфер.

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